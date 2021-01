Dronken chauffeurs krijgen sleutelhanger met namen van verongelukte kinderen om hen te motiveren bob te worden

De nieuwe campagne, een intiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen, moet een shocktherapie zijn die duidelijk maakt dat dronken rijden niet kan. Want hoewel de bobcampagne al 25 jaar bestaat, zijn er nog altijd veel Belgische chauffeurs die toch rijden wanneer ze te veel gedronken hebben. 1 ongeval op 5 is nog steeds te wijten aan alcohol. Gemiddeld heeft een bestuurder die betrokken is in een letselongeval met alcohol 1,7 promille in het bloed. Toch gebeurt er in ons land ook nog elke dag een ongeval waarbij de bestuurder minder dan 0,8 promille alcohol in het bloed heeft.