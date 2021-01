Eerbetoon van Joe Biden aan coronaslachoffers in VS: "Om te genezen mogen we niet vergeten"

"Om te genezen mogen we niet vergeten", zei Biden in een korte toespraak. "Het is soms moeilijk om zaken niet te vergeten, maar het is op die manier dat we kunnen genezen. Het is belangrijk om dat te doen als een natie. En daarom zijn we hier vandaag." Ook Kamala Harris hield een korte toespraak. "We hebben al maanden alleen gerouwd. Vanavond rouwen we tezamen en beginnen we te genezen. We zijn misschien wel fysiek van elkaar verwijderd, maar het Amerikaanse volk is spiritueel verenigd."

Op de tonen van "Hallelujah" van Leonard Cohen stonden Joe Biden en zijn echtgenote Jill, Kamala Harris en haar echtgenoot Doug Emphoff stil bij de 400 lichtjes en keken ze uit over de Reflecting Pool naar het Capitool (het Amerikaanse parlement, red) en het Washington Monument in de verte.