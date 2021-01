Egyptische muzikant gevlucht na Arabische Lente: “Repressie onder president al-Sisi veel erger dan onder Moebarak”

Het is vandaag tien jaar geleden dat op Tahrir, het plein van de bevrijding in Caïro, honderdduizenden Egyptenaren meezongen met het protestlied van Ramy Essam. Zijn lied 'irhal' ofwel 'vertrek' werd de hymne van de revolutie. 17 dagen later stapte ex-president Mubarak op en weerklonken overwinningskreten in de hele stad. Ramy, ook wel de Bob Dylan van het Midden-Oosten genoemd, is ondertussen gevlucht naar Finland. Zijn muziek is verboden in Egypte. "De repressie is er nu erger dan onder Moebarak," vertelt hij aan Rudi Vranckx voor de VRT-NWS-portretreeks "tien jaar Arabische Lente".