KLAAR: Fake news of desinformatie: wat is dat eigenlijk?

“Het coronavirus is veroorzaakt door de opkomst van 5G”, “als je je laat vaccineren, kan je geen kinderen meer krijgen”, “De stemmen van president Trump zijn gestolen” of “Alexander De Croo wil de horecasector schrappen”… We worden de laatste tijd overspoeld door nepberichten. De coronacrisis, de verkiezingen in de VS en een nieuwe premier in ons land zijn de gedroomde onderwerpen voor verspreiders van fake news. Of moeten we het niet beter hebben over ‘desinformatie’? En waarom worden nepberichten gemaakt? VRT journalist en expert desinformatie Tim Verheyden legt het ons nog eens klaar en duidelijk uit.