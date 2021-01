KLAAR: Fake news of desinformatie: hoe kunnen we het bestrijden?

Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen en meer dan ooit in contact te laten komen met de meest uiteenlopende informatie en meningen. Maar het tegendeel is waar gebleken na de bestorming begin januari 2021 van het Capitool in Washington. We leven steeds meer in een wereld waarin verschillende groepen in een eigen wereld leven met een eigen waarheid.

Wat is de rol daarin van de sociale media zelf? Waarom pakken grote internetbedrijven het probleem van desinformatie niet beter aan? Moeilijke vragen voor VRT NWS journalist en expert desinformatie Tim Verheyden.