Belg ontcijfert na 400 jaar gecodeerde oplossing voor plaatsbepaling schepen op zee

Michiel Florent van Langren of Michael Florentius Langrenus werd in 1598 geboren in Amsterdam. Het katholieke gezin verhuisde naar het zuiden en vestigde zich in 1614 in Brussel, waar Michael tot zijn dood in 1675 werkte als kosmograaf en wiskundige voor de Spaanse koning Filips IV.

Hij was de eerste die een gedetailleerde kaart maakte van de maan, waarbij hij opvallende kenmerken namen gaf, van vorsten, geleerden, Bijbelse personages en heiligen. De donkere gedeelten noemde hij 'Mare' of 'Oceanus', iets wat nu nog steeds zo is, en in totaal stonden er 322 namen op zijn kaart. Slechts drie van zijn namen zijn bewaard gebleven, waaronder een grote krater, Langenus, die naar hemzelf genoemd is.

De gedachte achter de maankaart was dat ze bruikbaar zou kunnen zijn voor de bepaling van de lengtegraad van een schip op zee, aangezien de zonsopgang en ondergang op bepaalde opvallende kenmerken als maatstaf zou kunnen dienen voor een universele klok. Aan de hand van referentietabellen voor die verlichting of verduistering heeft men dan een klok en kan men zijn positie bepalen op zee.

In totaal had Van Langren niet minder dan vijf methodes om de lengtegraad te bepalen en twee daarvan zouden ook werken op zee.

Hij schreef aartshertogin Isabella, de landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden, een brief met de vraag om zijn ideeën voor de oplossing van het vraagstuk van de lengtegraden voor te mogen stellen aan haar neef, koning Filips. In 1629 kreeg hij daar een gunstig antwoord op en halfweg 1631 reisde hij naar het koninklijk hof van Filips in Madrid.

Daar raakte hij echter verwikkeld in paleisintriges waar hij totaal geen verstand van had en zijn verzoek om zijn ideeën voor te mogen stellen werd tot twee keer afgewezen. Hij verbleef nog meer dan twee jaar in Madrid en keerde dan overrichter zake terug naar de Zuidelijke Nederlanden. Eén van zijn methodes om de lengtegraad te bepalen op zee schreef hij neer in zijn beruchte code in zijn boek La verdadera longitud uit 1645. Uit de Spaanse inleiding blijkt dat het gaat om 'Longitud Navegante', dus lengtegraden in de scheepvaart.

(Lees voort onder de afbeelding)