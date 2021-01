Geen bankautomaat meer in Elewijt: "Probleem voor kwetsbare groepen die met cash betalen" 

“Zolang er met cash wordt betaald moet er ook cash kunnen afgehaald kunnen worden", zegt gemeenteraadslid Alex Heyvaert (CD&V)."Kwetsbare groepen zijn soms afhankelijk van betalen met contant geld. Wij pleiten er dan ook voor om per deelgemeente en gehucht zeker één bankautomaat te voorzien."

Daarom wil CD&V dat het schepencollege naar oplossingen zoekt: "Wij verwachten van de gemeente dat ze initiatief neem om met Bpost, dat in het kader van de beheersovereenkomst die ze heeft met de overheid, geldautomaten te plaatsen", gaat Heyvaert verder. "Of misschien is er de mogelijkheid om vanuit Bpost samen met vier andere banken, een bankneutraal netwerk van bankautomaten uit te bouwen."