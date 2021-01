Gevorkte spinneneter is Europese spin van het jaar 2021: "Hij dringt webben binnen en eet spinnen"

Je kan de gevorkte spinneneter het hele jaar door vinden. Het is wel een moeilijke opdracht, want overdag verstopt de spin zich met ingetrokken poten onder bladeren en twijgjes. Wat je wel makkelijk kan vinden, is zijn typische eicocon, die hij in de nazomer maakt. De cocon bevat 6 à 8 eitjes en heeft de vorm van een druppel met een diameter van ongeveer 4 millimeter.



"Het is al de 15e keer dat we de Europese spin van het jaar verkiezen, maar het is de 1e keer dat het een spinneneter is geworden", zegt Jocqué nog. "En dat terwijl er eigenlijk veel meer jachtspinnen zijn dan webspinnen. Veel mensen denken dat spinnen enkel in een web leven, maar dat is dus niet zo." De eicocon van de gevorkte spinneneter is dan ook een mooi voorbeeld van wat spinnen nog zoal kunnen maken met hun spinnenzijde.