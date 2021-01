Grote daling Erasmusstudenten door corona

En dan is er natuurlijk ook nog eens de Brexit. Naar aanleiding van de Brexit trok de regering van Boris Johnson het Verenigd Koninkrijk terug uit het Erasmusprogramma. Hij wil een eigen uitwisseling uitwerken. Maar Schotland, Wales en Noord-Ierland onderzoeken of het toch mogelijk is om te blijven deelnemen. Komend academiejaar kunnen de studenten van de PXL nog op het nippertje naar daar. "Voor volgende academiejaar kan het voor onze studenten nog net, het is voor 1 jaar verlengd", zegt Kristien Bauwens van PXL. "Dus ze kunnen er dan nog 1 jaar op stage of om te studeren. Maar daarna ziet het er niet zo goed uit."

Bij UCLL en UHasselt er nog veel onduidelijkheid of er het komend academiejaar nog naar het Verenigd Koninkrijk kan gegaan worden.