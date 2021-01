Hevige brand vernielt 2 appartementen in Wenduine: "Ook 2 bewoners gewond naar het ziekenhuis gebracht"

De brand ontstond vanmorgen rond 7.30 uur in een appartementsgebouw met 3 verdiepingen langs de Brugsesteenweg in Wenduine. “De rook hing in de hele straat. Die was zo dik dat we amper wat zagen toen we toekwamen", zegt Philippe Taelman, brandweerofficier van de brandweerpost De Haan.

De brandweermannen slaagden er uiteindelijk in om de vlammen te blussen. Ze konden wel niet voorkomen dat de benedenverdieping helemaal uitbrandde. “Daar lag heel wat brandbaar materiaal", zegt de brandweerofficier.

