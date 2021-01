Hoe komt het dat de aandacht voor dierenwelzijn groeit? "Door wetenschap en nood aan gezelschap", verklaart professor

Het belang van dieren in onze maatschappij neemt toe en dat vertaalt zich in meer vragen en meldingen bij de politie. Uit een rondvraag van Radio 2 Oost-Vlaanderen blijkt dat ondertussen in bijna alle 27 politiezones minstens 1 inspecteur bezig is met dierenwelzijn. Dat is opvallend, want 5 jaar geleden was dat nog maar in de helft van de zones. Het geeft aan dat we meer bezig zijn met dierenwelzijn.

"Tegenwoordig beschouwen we dieren als levende wezens met een ziel en met gevoelens. Vroeger was dat helemaal niet zo, toen beschouwden we dieren veel meer als dingen", vertelt professor Marie-José Enders van de Open Universiteit in Heerlen. "Ik vind het in ieder geval een mooie ontwikkeling dat er meer aandacht voor dierenwelzijn is en dat ook de politie zich er meer mee bezig houdt."