Horeca West-Vlaanderen: "Veel zaken hebben problemen, omdat personeel overloopt naar warenhuisketens"

"Je mag niet vergeten dat er voor de coronacrisis al afhaalmaaltijden bestonden", zegt Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen. "Er waren al allerlei pizza- en pastabedrijven, maar door de coronacrisis is iedereen afhaalmaaltijden beginnen bereiden om geld in het laatje te krijgen: restaurants, bistro's en cafés ... Er is een overaanbod, terwijl het bedrag voor de klant vaak nog te hoog blijft, omdat hij door corona in een slechtere financiële situatie zit."