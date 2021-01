Solvayhuis in Brussel wordt museum: eigenaar ontvangt "Bronzen Zinneke" voor redden van art nouveau-gebouw

Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (SP.A) en Alexandre Wittamer, de eigenaar van het Hotel Solvay, hebben vandaag aangekondigd dat het Solvayhuis vanaf zaterdag 23 januari wordt opengesteld voor het publiek. Het art nouveaugebouw werd tussen 1894 en 1903 ontworpen en gebouwd door Victor Horta en is Unesco Werelderfgoed. En omdat de familie Wittamer ervoor zorgde dat de art nouveau-parel in de Louizalaan bewaard bleef, kreeg het vandaag "Het Bronzen Zinneke", een kleine versie van het beeld van Tom Frantzen, dat in hondenformaat zijn pootje heft in de Karthuizerstraat.