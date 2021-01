Jonge dichteres Amanda Gorman brengt opvallende hymne van hoop bij eedaflegging president Biden

Dit jaar viel die eer te beurt aan de 22-jarige zwarte vrouw Amanda Gorman die haar entree op dat hoge podium niet gemist heeft. Ze is de jongste dichter die ooit op een inauguratie het woord voerde.

Haar gedicht met de titel "De heuvel die we beklimmen" sloot naadloos aan bij de toespraak van president Biden enkele minuten eerder. "Waar kunnen we licht vinden in deze altijddurende schaduw?" weerspiegelde de "waterval van problemen" waarmee president Biden zijn speech was begonnen, maar ook Gorman vond hoop en zekerheid.