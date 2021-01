Nelly (84) ziet na 76 jaar (!) Britse soldaat terug die tijdens Tweede Wereldoorlog bij haar in Poperinge verbleef

"We gingen vaak samen op uitstap, bijvoorbeeld naar Lyssenthoek, de grote begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in Poperinge", vertelt Nelly aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Vooral Len was als een grote broer voor mij. Hij kocht me ooit een speelgoedautootje in de speelgoedwinkel. Hij zei ook altijd dat hij liever bij ons was dan in het Talbot House, omdat het eten beter was."