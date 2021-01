Kotstudent uit Diepenbeek besmet met Britse variant van coronavirus: "Mogelijk ook nog 3 andere studenten"

"Van de 4 studenten met corona op dat kot, hebben we nu vernomen dat 1 daarvan de Britse variant heeft", vertelt burgemeester Rik Kriekels van Diepenbeek (N-VA). "En die 3 anderen vermoedelijk ook, maar daar is nog geen uitsluitsel over." De betrokken studenten zijn vorige week al in quarantaine gegaan: 1 op kot, de 3 anderen gingen naar huis. "Van die kotstudent in Diepenbeek horen we via de kotbaas dat die quarantaine goed wordt nageleefd en ik ga er van uit dat de anderen dat thuis ook doen. Ze werden allemaal verwittigd door het contactcenter."