Leerlingen en leerkrachten van school in Sint-Truiden staan in de rij voor hun coronatest

Nadat de uitbraak van de Britse variant in de school was vastgesteld, werd gisteren beslist om de 280 leerlingen en 25 leerkrachten in quarantaine te sturen. Dat gold ook voor de 48 kinderen die gebruik maakten van de kinderopvang die aan de school verbonden is. Meteen werd gestart met de organisatie van een mini-testcentrum in de sporthal in Sint-Truiden. De ouders kregen gisteren nog een tijdsslot door waarbinnen ze zich vandaag met hun kind moesten aanbieden. En dat testen ging deze voormiddag avrij vlot.