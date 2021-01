Deze middag gaan Geert Bourgeois (N-VA), Hilde Vautmans (Open VLD), Kathleen Van Brempt (SP.A) en Tom Vandendriessche (VB) met elkaar in gesprek in het Europees Parlement in Brussel over de machtswissel in de Verenigde Staten. Onze Europakenner Rob Heirbaut zal het debat modereren. Volg het hier live vanaf 13.30 uur.