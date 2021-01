Liveblog - Trump neemt afscheid met verbindende toespraak en ongeziene veiligheidsmaatregelen voor eedaflegging Biden

Wissel van de macht vandaag in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. De Republikein Donald Trump is aan zijn laatste uren als president bezig en rond 18 uur Belgische tijd neemt Democraat Joe Biden de fakkel over. Door de coronamaatregelen en na de recente onlusten in het Capitool gebeurt die eedaflegging anders dan anders: onder ongeziene veiligheidsmaatregelen en zonder publiek. Volg het hier op de voet in de onze liveblog.