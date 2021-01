Lockdownfeest in Airbnb-appartement in Antwerpen: feestvierders vluchtten door het dakraam voor de politie

In Antwerpen zijn vannacht acht mensen betrapt op een lockdownfeest in een Airbnb-appartement. Toen de politie aankwam, meldden vier aanwezigen zich, maar het werd al snel duidelijk dat er meer mensen waren. Die hadden zich verstopt op het dak. Eén van hen werd bestuurlijk aangehouden voor de rest van de nacht. Hij had eerder al coronamaatregelen overtreden. Alle aanwezigen zullen voor de rechter moeten komen.