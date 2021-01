Alleen Madrid scoort slechter dan Antwerpen in Europa qua gezondheidsimpact van stikstofdioxide, al is er beterschap

De Antwerpse schepen Tom Meeuws (SP.A) zegt dat de stad het door de invoering van de LEZ nu beter doet, maar geeft ook toe dat er nog marge is voor verbetering: "Ik heb het rapport van 2019 bij mij. Dat is heel duidelijk: voor het eerst halen we daar op alle vaste meetpunten de Europese normen. Dat is goed nieuws, maar we hebben nog een weg te gaan, want we hebben extra meetpunten in Antwerpen toegevoegd, en ook daar zien we verbetering, maar er zijn een aantal punten, de zogenoemde street canyons, smalle straten met hoogbouw, waar de lucht niet zo makkelijk weg kan."

Meeuws vertelde aan onze collega's van Radio 2 Antwerpen nog dat er nog meer mensen van buiten Antwerpen er zouden moeten voor kiezen om hun auto buiten de stad te laten staan, en te kiezen voor alternatieven zoals het openbaar vervoer of deelfietsen.

Pierre Dornier, voorzitter van de vzw Les chercheurs d'air, reageerde bij Belga op de Brusselse score: "De limieten voor de vervuiling met NO₂ moeten dringend omlaag en er moeten efficiënte controles komen om te verzekeren dat de drempels niet worden overschreden."

"Nog onrustwekkender (dan het aantal overlijdens, red.) is dat het netwerk dat moet toezien op de luchtkwaliteit in Brussel niet werkt en de echte vervuiling in de stad onderschat", vult Ugo Taddei, jurist bij de ngo ClientEarth aan.