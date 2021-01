Minister Crevits: "Ik wil dat vissers snel de toelating krijgen om vlak voor Britse kust te vissen"

Over die licenties waren er in het handelsakkoord, dat de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk sloot, afspraken gemaakt. Vlaamse vissers mogen in de zogenoemde 6 tot 12 mijlszone vissen. "Maar die afspraken moeten dringend nagekomen worden", zegt Crevits.

"Onze vissers willen zo snel mogelijk weer aan de slag in de Britse 12 mijlszone. Alle documenten van onze kant zijn bezorgd. Ik dring er bij de Europese Unie op aan om het Verenigd Koninkrijk aan te manen die probleem op te lossen", zegt de minister. "De licenties voor de 200 mijlszone, dus dieper in zee, zijn op een efficiënte en correcte manier afgeleverd op 31 december, maar het blijft nog wachten op de licenties om heel dicht bij de kust van Groot-Brittannië te vissen."

De Europese Commissie neemt nu contact op met de Britten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.