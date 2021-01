Minister Demir tijdens verhit zonnepanelendebat: “Politiek rond hernieuwbare energie heeft al 30 miljard gekost”

Net als iedereen in het halfrond vanmiddag, beseft ook Demir dat door de hele farçe het vertrouwen van de bevolking in het energiebeleid nu helemaal zoek is. “En dat is een probleem, want we zitten temidden van de energietransitie en dat vertrouwen moet hersteld worden.”

Om dat vertrouwen terug op te krikken, deed de minister een oproep naar iedereen in het Vlaams Parlement, maar ook naar de verschillende actoren in de sector, zoals energieregulator VREG, distributiebedrijf Fluvius en de energieleveranciers.

Bekijk hier hoe Demir vanmiddag haar beleid verdedigde: