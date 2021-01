Geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen in lager onderwijs en geen verlenging van krokusvakantie

In het lager onderwijs komt er geen algemene verplichting om een mondmasker te dragen. Alleen bij een besmetting van iemand in hetzelfde leerjaar, of als iemand in quarantaine moet, zullen leerlingen en leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar uit voorzorg gedurende 14 dagen een mondmasker moeten dragen op school. Deze maatregel gaat in vanaf 25 januari.

Is het niet veiliger om de leerlingen al een mondmasker te laten dragen voor er een besmetting is? "Dat vonden sommigen ook, maar er is heel veel discussie en twijfel over. Als er twijfel is, moeten we het voordeel van de twijfel geven aan onze kinderen en hen maximaal kind laten zijn. We leggen dit dus enkel op als noodmaatregel", zegt Weyts.

Bekijk hier het interview met minister Ben Weyts (N-VA) in "Het journaal" (en lees voort onder de video):