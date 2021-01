Ook in Bonheiden mondmaskers voor 5e en 6e leerjaar "sterk aangeraden"

Het is nog even afwachten of mondmaskers effectief verplicht zullen worden voor leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar, maar in de gemeenteschool in Bonheiden zijn ze er vandaag al mee gestart. Het is niet verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden. "We raden het enkel in de klas aan, maar vanmorgen stonden er al heel wat leerlingen fier met hun mondmasker op de speelplaats", zegt directeur Nadja Derewianka.