Oost-Vlaanderen opent bosloket voor alle vragen over bosaanleg: “Plant meer bossen aan, aub!”

Als een stad of gemeente wel een bos wil aanleggen, maar niet meteen weet hoe eraan te beginnen, dan kan ze terecht bij het bosloket. “Waar leg je best een bos aan? Welke regels moeten we daarbij volgen? Waar past welke beplanting? Hoe moeten we dat beheren? Hoe vragen we subsidie aan? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die lokale besturen ons kunnen doorspelen,” zegt Jos De Laender, natuurdeskundige bij de provincie Oost-Vlaanderen.

“Ze kunnen ons daarvoor bereiken op naar bosloket@oost-vlaanderen.be en dan bekijken we wie de juiste expertise heeft om de antwoorden en adviezen zo snel mogelijk door te spelen. Het is niet de bedoeling dat we lange studies gaan opzetten. Het moet snel en concreet worden afgehandeld. De nood aan nieuwe bossen is groot.”