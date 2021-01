Een "ik eerst"-aanpak zal de coronapandemie verlengen en de menselijke en economische tol de hoogte in jagen

Denken dat we met enkel het COVAX-initiatief tot een rechtvaardige aanpak van deze crisis zullen komen, is daarenboven ijdele hoop. Uiteraard is het initiatief aan te moedigen, maar het is en blijft een kortetermijnoplossing die te zeer vertrekt vanuit een afhankelijkheidsrelatie tussen "rijk" en "arm".

Ook de idee om aangekochte doses alsnog te delen met andere landen, is in hetzelfde bedje ziek. We moeten ook op andere fronten volop de kaart van internationale solidariteit trekken, zodat de macht over kennis en technologie over aanmaak en verdeling van het vaccin gedeeld wordt.