Maak van politieagenten een spreekbuis van het volk in plaats van hen in het gelid te dwingen

Vijfendertig jaar later is het alleen maar erger geworden. De ongelijkheid in de samenleving is zwaar toegenomen. De oogverblindende vitrines, poepchique restaurants en hotels hebben tijdens de ongeziene economische boom na de val van de Berlijnse Muur (op 9 november 1989, red.) de kernen van de steden onbetaalbaar gemaakt voor een steeds grotere groep mensen.

De ongelijkheid en de polarisatie zijn hand over hand toegenomen, in die mate dat de democratie zelf in gevaar komt. Kijk maar naar de VS en naar Frankrijk.