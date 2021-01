Meer dan 50 landen verbieden vandaag kernwapens, hoog tijd dat België dat ook doet

De wereld is verdeeld in staten zonder en staten mét kernwapens. In het Non-proliferatieverdrag (NPV) deden de staten met kernwapens zo’n halve eeuw geleden de plechtige belofte dat ze nucleair zouden gaan ontwapenen. In ruil kregen de andere landen toegang tot nucleaire technologie, maar zij mochten geen kernwapens aanmaken. Maar het NPV was een leugen: kernwapenstaten zijn hun kernarsenaal precies aan het diversifiëren en aan het moderniseren.