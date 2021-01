Pfizer: "Bezig met opschalen productie, begrijpen dat iedereen snel vaccin wil, maar dit zijn uitzonderlijke tijden"

Gisteravond raakte het nieuws bekend dat de vaccinatie van het ziekenhuispersoneel met het Pfizer-vaccin voorlopig stopgezet moet worden omdat het onvoldoende duidelijk is hoeveel vaccins het bedrijf de komende twee weken zal kunnen aanleveren. Dat leidde tot heel veel ongenoegen bij ziekenhuispersoneel dat erop gerekend had een van de komende dagen aan de beurt te zijn om een eerste dosis van het vaccin toegediend te krijgen. Zij moeten nu dus nog iets langer wachten omdat eerst alle geplande vaccinaties in de woonzorgcentra afgewerkt moeten worden. "Dit is een vreselijke boodschap die we aan de ziekenhuizen moeten geven", erkende Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid gisteravond in "Het Journaal Laat".