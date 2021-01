Pfizer past bijsluiter aan: "Uit elke flacon kunnen zes doses worden gehaald, daardoor leveren we minder flacons"

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke merkte op zijn beurt op dat Vlaanderen enkele weken geleden nog met de vinger werd gewezen omdat men te voorzichtig was bij de vaccinatiecampagne. Toen werd beslist om de tweede dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech niet noodzakelijk in stock te houden. "Vandaag zien we dat de leveringszekerheid niet volledig gegarandeerd is. Dus blijven we wat voorzichtiger wat die tweede dosis betreft", aldus minister Beke.



Hoeveel vaccins er precies in de diepvriezers liggen, is een dynamisch gegeven en verandert dag na dag, klonk het nog. Maar zowel het Agentschap als de minister benadrukten dat een deel van die dosissen sowieso gereserveerd zijn voor leveringen op korte termijn aan de woonzorgcentra.

Bekijk hier een interview met minister Beke in "Het Journaal" (en lees voort onder de video):