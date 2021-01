President Biden gebruikte eeuwenoude familiebijbel voor zijn eedaflegging, maar dat hoeft geen bijbel te zijn

Die traditie gaat terug tot de eerste Amerikaanse president George Washington bij diens eedaflegging in 1789. Wegens het grote prestige van Washington kozen sindsdien veel latere presidenten ervoor om hun eed ook af te leggen op diezelfde bijbel. Onder meer Dwight Eisenhower, Jimmy Carter en George Bush Sr. gebruikten de bijbel van Washington voor hun eedaflegging. Barack Obama gebruikte in 2009 dezelfde bijbel als Abraham Lincoln in 1861, niet toevallig de president die de zwarten bevrijdde uit de slavernij. Bij zijn tweede ambtstermijn legde Obama de hand op een bijbel die had toebehoord aan de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King.

U moet als president echter niet zweren op de bijbel en zelfs niet op een andere heilige tekst. In 1825 legde president John Quincy Adams de eed af op een wetboek.

Het mag zelfs een niet-christelijk religieus boek zijn. Joodse parlementsleden gebruiken al lang hun torah. Enkele jaren geleden legde het eerste islamitische Congreslid Keith Ellison zijn eed als parlementslid af op een koran die ooit had toebehoord aan de derde VS-president Thomas Jefferson. Sinsdien zijn er meer moslims in het Congres verkozen en is dat geen rariteit meer. Tulsi Gabbard gebruikte bij haar eedaflegging als eerste hindoe in het Congres een copie van de Bhagavad Gita, een onderdeel van het grote Mahabharata-epos.