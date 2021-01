VS-president Joe Biden in eerste toespraak: "De democratie heeft gewonnen, laat ons de natie herenigen"

"De wil van het volk is gehoord. Dit is geen triomf van een individu, maar van de democratie", was het vertrekpunt van president Joe Biden, een duidelijke verwijzing naar de heisa rond zijn verkiezing. Biden verwees naar de bestorming twee weken geleden van het Capitool, "deze tempel van de democratie". Hij bedankte zijn voorgangers Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama voor hun aanwezigheid en ook Jimmy Carter die er wegens zijn hoge leeftijd niet kon bij zijn. De naam viel niet, maar het was duidelijk een sneer naar zijn voorganger Donald Trump die weigerde te komen.