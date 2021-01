President op oudere leeftijd? Wat Biden van deze Antwerpse politicus kan leren

Joseph Robinette Biden Junior is met zijn 78 straks de senior onder de Amerikaanse presidenten. Geen enkele Amerikaan was ouder toen hij het Witte Huis betreedde. In eigen land was Barthélemy de Theux de Meylandt met zijn 80 jaar in 1874 de oudste premier ooit. In de modernere Belgische geschiedenis spant iemand anders de kroon: socialist Camille Huysmans. "Huysmans was tot op zijn sterfbed op zijn 96e een politiek beest", zegt zijn biograaf Jan Hunin op Radio 2 Antwerpen. "Voor mij is Huysmans een van de grootste staatslieden uit onze vaderlandse politiek."

Net zoals Biden viel de hoogste eer Huysmans als kranige zeventiger te beurt. "Hij was al 75 toen hij in 1946 korte tijd premier van ons land werd. Noem het de bekroning van Huysmans carrière. Maar daar bleef het niet bij. Tot op 86-jarige leeftijd was hij kamervoorzitter. In het parlement sprak Huysmans zijn zeventig- en zestigjarige collega's dan ook graag aan als jongeman", zegt Hunin.