Problemen door corona in scholen in Elewijt en Steenokkerzeel

De 31 zesdejaars van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Elewijt moeten in quarantaine na de besmetting van een leerkracht. Het is nog niet duidelijk of de leerkracht besmet is door de Britse variant van het coronavirus. Burgemeester Veerle Geerinckx van Zemst vindt het voorlopig niet nodig om de volledige school te sluiten, want de klas vormde een bubbel. Maar de situatie wordt wel van nabij opgevolgd.