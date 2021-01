Revalidatieziekenhuis KEI in Oostduinkerke schort 2 weken bezoek op uit Houthulst en behandelt patiënten uit die regio vanop afstand

KEI of voluit vzw Koningin Elisabeth Instituut in Oostduinkerke, is een revalidatieziekenhuis. Er zijn twee soorten patiënten: patiënten die in het ziekenhuis verblijven, dus daar overnachten, en ambulante patiënten, dat zijn patiënten die langskomen voor een behandeling. Twee soorten patiënten zijn ook twee manieren van hoe het coronavirus binnen kan raken, beseffen de zorgverleners van het ziekenhuis.

Er is daarom overlegd om te bekijken hoe de ploeg moet omgaan met mensen uit Houthulst, dat fel getroffen is door de Britse variant van het coronavirus. Het gaat om een heel beperkte groep patiënten en een heel beperkte groep bezoekers, zegt Gerd Callewaert, algemeen directeur van revalidatieziekenhuis en we hebben voor elk van hen een oplossing: "Wij zijn tot de slotsom gekomen dat het een goede zaak zou zijn om de ambulante patiënten, die dus normaal enkele keren per week therapie komen volgen, even on hold te plaatsen en voor hen organiseren wij een alternatief op afstand, die ze dus thuis kunnen krijgen. De bezoekers van onze opgenomen patiënten uit de regio Houthulst vragen wij om niet op bezoek te komen. We zorgen ervoor dat ze kunnen videobellen. Omdat bezoek door de coronamaatregelen altijd moet aangevraagd worden, hebben we een heel goed beeld van de situatie."