Royals op zondag - Diana's trouwjurkontwerpers ruziën in rechtbank en hoever staat Meghans rechtszaak?

De rechtszaak van de hertogin van Sussex, Meghan Markle, tegen The Mail on Sunday kende deze week een tweedaagse aan virtuele hoorzittingen. Meghan wil graag dat de zaak sneller wordt afgerond en pleit met haar advocaten voor een "summary judgement", waarbij de rechter oordeelt op basis van de huidige feiten (op papier) die er zijn. Haar advocaten maken zich sterk dat het een gewonnen zaak is, want er is "overduidelijk een inbreuk op Meghans privacy en auteursrecht". De brief naar haar vader Thomas Markle - die werd gepubliceerd - was immers vertrouwelijk.



The Mail on Sunday ziet dat uiteraard anders. Voor de auteursrechten wijzen ze erop dat de hertogin hulp kreeg van paleismedewerkers en dat ze maar al te goed besefte dat de brief zou uitlekken. Volgens de krant mochten vrienden van Meghan bewust spreken over de brief in het Amerikaanse People Magazine om het grote publiek aan haar kant te krijgen. The Mail pleit voor een proces in oktober dat enkele weken zou duren en waar de rechter beide partijen én vooral getuigen aanhoort.