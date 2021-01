Steeds meer Oost-Vlaamse politiezones specialiseren zich in dierenwelzijn: "Veel meer meldingen dan vroeger”

Wat doet zo’n team dierenwelzijn eigenlijk?

In elke politiezone is er een andere benadering, maar over het algemeen gaat het over het behandelen van klachten van verwaarloosde dieren. Het betreft dan zowel klachten over huisdieren als weidedieren. In de winter controleert zo’n team bijvoorbeeld of de dieren voldoende beschutting hebben, en in periodes van extreme droogte ziet de politie erop toe of weidedieren voldoende water hebben. Zo’n team houdt zich ook bezig met uitgebroken of verloren gelopen dieren.