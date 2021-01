Steeds minder zustersteden en jumelages, maar Gent houdt vast aan Japanse stad Kanazawa

Gent wil van zijn 7 zustersteden in verschillende landen maar één overhouden: de Japanse stad Kanazawa. De andere zusterbanden wil Gent verbreken, omdat er te weinig echte samenwerkingen of uitwisselingen zijn. En dat is een trend die de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) ziet in heel Vlaanderen. “Die zustersteden zijn er gekomen na de Tweede Wereldoorlog, en hadden de bedoeling meer verbinding tot stand te brengen in de wereld”, zegt Nathalie Debast van VVSG. “Maar meestal kwam het neer op bezoeken van sportclubs, harmonieën en andere delegaties. Het ene jaar ging een groep Vlamingen naar een zusterstad. Het andere jaar kwam een groep uit de zusterstad naar hier. Eigenlijk is dat wat gedateerd en uitgehold. Wat we de laatste jaren meer zien is samenwerkingen tussen steden rond bepaalde thema’s. Dat kan bvb gaan over mobiliteit of ontwikkeling, en zulke samenwerkingen hebben soms echt wel concrete gevolgen.”