Studente plant Oostends stukje strand vol helmgras om meer te weten te komen over kustbescherming

Op het strand in Oostende wordt een hele strook volgeplant met helmgras. Dat is het gras dat ook in de duinen groeit. De aanplanting op het strand is een proefproject om te zien hoeveel stuivend zand het helmgras vasthoudt. Als er veel zand rond het gras blijft liggen, zullen er spontaan duinen ontstaan op het strand. En dat is een goede zaak voor de kustverdediging bij zware stormen.