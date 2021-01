Tandwielenfabrikant VCST in Sint-Truiden investeert in nieuwe fabriek: "Toekomst na herstructurering iets rooskleuriger"

Dat VCST investeert in een nieuwe fabriek is hoopvol nieuws voor de vakbonden. "Het doet nog altijd pijn dat er 90 mensen het bedrijf moesten verlaten", vertelt Raf Dal Cero van het ABVV. "Als delegee raakt me dat nog altijd. Maar ik denk dat we nu als vakbonden hoopvol naar de toekomst moeten kijken. We gaan proberen om er een nog beter bedrijf van te maken!"

Nadia Gueroui van ACV is tevreden dat de nieuwe fabriek ook in Sint-Truiden gebouwd wordt ."Bij het uitwerken van de plannen was er ook even sprake van verhuizen naar Tongeren, maar de meeste personeelsleden wonen in Sint-Truiden. Dus voor hen is het een goede zaak dat de fabriek in Sint-Truiden komt." De administratie en de ontwikkelingsafdeling blijven op de huidige locatie, op het industrieterrein Schurhovenveld in Sint-Truiden.