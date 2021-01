Testresultaten Sint-Jozef Kontich: 14 coronabesmettingen, waarvan vermoedelijk 2 met de Britse variant

Het kerngezin van de leerlingen en personeelsleden die negatief hebben getest mogen uit quarantaine. Vrijdag volgt er wel nog een 2e test. Mensen die positief getest hebben moeten in isolatie gaan. De leerlingen die vermoedelijk de Britse variant hebben, worden vandaag al opnieuw getest. De school zal vermoedelijk maandag 25 januari haar deuren terug openen. "Naar mijn gevoel zal het dan ook de veiligste school zijn, want nergens is er zoveel getest als bij ons", lacht burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Ook professor Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen is bijzonder tevreden met dit resultaat. "We vermoeden dat er bij die 14 coronabesmettingen ook enkele oudere besmettingen zijn. Alle leerkrachten hebben negatief getest. Op een totaal van bijna 1.700 mensen is dit eigenlijk een zeer goed resultaat", aldus Goossens.