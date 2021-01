Tropische regengordel zal verschuiven door opwarming aarde met grote gevolgen voor voedselzekerheid

Uit de studie van het interdisciplinair team blijkt dat het effect op de gordel verschillend is op verschillende plekken in de wereld.

In Azië zal de atmosfeer sneller opwarmen dan in andere gebieden, door de verwachte vermindering van de uitstoot van aërosolen, het smelten van gletsjers in de Himalaya en een verminderde sneeuwbedekking in de noordelijke regio’s. "We weten dat de regengordel verschuift naar deze opwarming", zei mede-auteur van de studie James Randerson van de University of California, Irvine (UCI).

Maar in de westelijke hemisfeer spelen andere mechanismen. Daar zal onder meer een verzwakking van de Golfstroom net het tegenovergestelde effect hebben.

Het gevolg is dat de regengordel in delen van het oostelijk halfrond naar het noorden zal verschuiven, maar in een aantal gebieden in het westelijk halfrond naar het zuiden zal gaan.