Cafébaas uit Sint-Truiden steekt collega's een hart onder de riem met lied: "Het komt allemaal wel goed"

Jerome Fontaine nam op 30 maart vorig jaar het Cosmocafé over van de vorige eigenaren. "Dat was achteraf bekeken niet de beste timing", lacht hij. "Maar we blijven draaien. Zodra de tweede lockdown begonnen is, zijn we opnieuw begonnen met afhaal en levering van wijnen en hapjes. Zo maken we aperoboxen en cocktails. Stilzitten doen we dus niet."

Om positief te blijven, en ook collega's een hart onder de riem te steken, besloten ze in het Cosmocafé om een nummer op te nemen. "Ik heb dat zelf niet gezongen, voor alle duidelijkheid", lacht Fontaine. "De vorige zaakvoerder maakte ook al eens een nummer, daar hebben we inspiratie uit geput. We wilden met iets positiefs naar buiten komen en tonen dat we de moed niet laten zakken. Iedereen is centen aan het verliezen op dit moment. Het is niet de bedoeling dat we na een heropening met een lege Grote Markt zitten, dus onze boodschap is: "Laten we positief blijven, het komt allemaal wel goed. Geef het gewoon wat tijd."

Bekijk hier het lied van het Cosmocafé: