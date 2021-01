Twee mannen en een vrouw opgepakt voor home invasion in Mol

In de nacht van maandag op dinsdag is een man in Mol overvallen in zijn appartement. Het parket geeft nog geen details, maar het slachtoffer zou verschillende persoonlijke bezittingen hebben moeten afstaan en ook geld hebben moeten overschrijven.

De politie heeft nu drie mensen opgepakt, twee mannen en een vrouw. Zij zou zelf naar de politie zijn gestapt en ze zou ook info hebben gegeven over de verblijfplaats van de twee andere verdachten.