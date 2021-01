Urenlange stroompanne voor inwoners van Smeermaas

Toen de cabine in het centrum het liet afweten, namen de andere cabines in de buurt het automatisch over. Maar omdat er op dat moment net veel mensen stroom aan het gebruiken waren, in volle avondspits, vielen ook die cabines uit.

Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse voor de herstellingen, en na een dik uur was het probleem gedeeltelijk opgelost. Maar om 21.00 uur had een deel van het dorp nog altijd geen elektriciteit. Intussen is een noodgenerator ingezet, die met een vrachtwagen vanuit Brussel moest komen. Vandaag wordt er verder gewerkt aan een definitieve oplossing.