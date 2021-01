Vaccinatiecentra in Dendermonde en Hamme zoeken helpende handen

Sommige steden en gemeenten worden overstelpt met reacties van enthousiaste kandidaatvrijwilligers. In Hamme en Dendermonde daarentegen, komen ze voorlopig nog wat helpende handen tekort. Reinout Remmery van eerstelijnszone Dender: "Ook hier hebben er zich al een pak mensen spontaan aangemeld. Dat is hartverwarmend om te zien. Maar om de planning rond te krijgen, zullen we nog veel volk nodig hebben."