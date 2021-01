Massaal veel respons op oproep voor vrijwilligers in vaccinatiecentra: "Telefoon staat roodgloeiend"

Ondanks het grote aantal reacties zijn er volgens Pierquin nog altijd mensen nodig. Dokters en verpleegkundigen mogen zich melden, net zoals mensen met ervaring in administratie of in het onthaal van mensen, maar ook apothekers worden nog gezocht. "Die zijn moeilijk vindbaar", aldus Pierquin. "Apothekers hebben we nodig, want vaccineren is niet enkel een prik zetten. Er zijn ook mensen nodig die de vaccinaties voorbereiden, want daar komt wel wat bij kijken. En idealiter gebeurt dat door een apotheker."

Of alle vrijwilligers een vergoeding ontvangen, is nog niet duidelijk. "Daarvoor wachten we op de beslissing van de overheid."