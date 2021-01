Vaccins en zuurstof voor coronapatiënten in zwaar getroffen Braziliaanse Amazonestad Manaus

Er is ook kritiek te horen bij de start van het toedienen van het vaccin. "Ze zijn begonnen, maar het is veel te laat", zegt Jurna. "Bovendien zijn de hoeveelheden niet voldoende en dat heeft alles te maken met het wanbeleid van de regering Bolsonaro." De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is een anti-vaxxer, zegt Jurna, Bolsonaro zou zich ook niet laten vaccineren.

"Hij heeft het coronavirus al gebagatelliseerd van in het begin en er is een ware strijd uitgebroken met deelstaat Sao Paulo. De gouverneur van die deelstaat is een hele machtige gouverneur, die zelf graag president van Brazilië wil worden bij de verkiezingen van 2022. Hij heeft maanden geleden al een overeenkomst met China gesloten voor het vaccin uit China.



Bolsonaro was er niet blij mee, hij is erg anti-China en dus ook anti het Chinese vaccin. Het Chinese vaccin is zondagavond goedgekeurd door het Braziliaanse gezondheidsinstituut, samen met het vaccin van Oxford en AstraZeneca. Sao Paulo is dus de eerste geweest die is gaan vaccineren", aldus Jurna.



"Maar Bolsonaro zit nu zelf zonder zijn eigen vaccin, het vaccin van Oxford en AstraZeneca waar hij op inzette is er nog niet en hij moet het nu ook doen met dat Chinese vaccin en dat is voor hem een blamage." Het toedienen van het vaccin gebeurt volgens de correspondent "met mondjesmaat" en dus niet snel genoeg.

