Vanavond start het nieuwe cultuurkanaal Podium 19, maar die digitale voorstellingen, werkt dat wel?

"We noemen het ons derde podium, naast de twee fysieke podia aan het Leidseplein in Amsterdam", zegt Wouter van Ransbeek, co-directeur van ITA. Opvallend, ITA Live is niét ontstaan uit noodzaak, alles stond vorig jaar klaar om in 120 bioscopen in Nederland een voorstelling van Ivo van Hove te streamen. Die techniek is nu aangepast om voorstellingen thuis te volgen, via livestream. "We proberen zo dicht mogelijk bij het ritueel van het theater te blijven. Er is al zoveel on demand. Bij ons is het live, daardoor wordt het een ervaring die je deelt met anderen."